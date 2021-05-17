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В Удмуртии запретят торговлю алкоголем в день последних звонков

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 5 до 100 тыс. рублей

ИЖЕВСК, 17 мая. /ТАСС/. В Удмуртской Республике 22 мая, в день последних школьных звонков, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"22 мая на территории Удмуртии будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения связаны с проведением последних звонков", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, за нарушение запрета предусмотрен штраф от 5 до 100 тыс. рублей. Он отметил, что 22 мая Минпромторг Удмуртии совместно с республиканским МВД проведет контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных предпринимателей, реализующих алкогольную продукцию в магазинах.

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