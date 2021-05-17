Россия направит в Турцию экспертов для оценки возможности возобновления туров

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока между двумя странами. Об этом сообщили в понедельник журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Помощь в борьбе с пандемией

По ее словам, Россия также готова оказать Турции всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, включая налаживание производства вакцины "Спутник V" на территории Турции.

"Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь", - передают в секретариате слова Голиковой. "Прежде всего, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Татьяны Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом", - пояснили в аппарате.

Предложение от РФ

Голикова рассказала, что страна предложила Турции в пилотном режиме присоединиться к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", позволяющей упростить порядок въезда иностранцев на российскую территорию.

"Вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19". Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования. Граждане государств, участвующие в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием мобильного приложения", - говорится в сообщении.