В Газе прекратили тестировать на коронавирус после остановки лаборатории из-за обстрелов

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Минздрав сектора Газа объявил в понедельник о прекращении тестирования населения на новый коронавирус из-за остановки работы в результате израильских обстрелов единственной в анклаве лаборатории. Об этом сообщил информационный портал Dunya Al Watan .

"Ракетные обстрелы министерства здравоохранения и клиники Ар-Рималь привели к полной остановке работы единственной лаборатории по выявлению коронавируса, - говорится в обнародованном заявлении ведомства. - С сегодняшнего дня тестирование населения прекращается".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 220.

В прибрежном анклаве с населением 2 млн человек с начала пандемии было выявлено более 100 тыс. инфицированных, 983 человека умерли, активных больных в настоящее время - около пяти тысяч.