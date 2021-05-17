{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Оперштаб не подтвердил информацию о приостановке авиасообщения с Турцией до 30 июня

О продлении приостановки авиасообщения с республикой ранее сообщили в "Аэрофлоте"
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией не подтвердил информацию о принятии решения о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом сообщили в понедельник журналистам в штабе.

"Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня", - сообщили в штабе.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня.

Авиасообщение между странами приостановлено с 14 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Турции. В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили ранее, что российская делегация экспертов направится в Турцию для оценки возможного возобновления туристического потока.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
Создатели скульптуры змея в Кирове отрицают негативную трактовку объекта
Речь идет об арт-объекте "Райское дерево"
Читать полностью