Байден пообещал, что США поставят больше вакцин от коронавируса, чем Россия

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят больше таких препаратов, чем Россия и Китай. Это утверждал в понедельник американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - пообещал он.

По словам Байдена, США к концу июня поставят в другие государства в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавирусной инфекции. "Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной, <...> больше, чем направили Россия, Китай", - сказал он.