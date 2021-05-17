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Пандемия COVID-19
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Байден пообещал, что США поставят больше вакцин от коронавируса, чем Россия

По словам президента, США к концу июня поставят в другие государства в общей сложности 80 млн доз препаратов от инфекции
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят больше таких препаратов, чем Россия и Китай. Это утверждал в понедельник американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - пообещал он.

По словам Байдена, США к концу июня поставят в другие государства в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавирусной инфекции. "Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной, <...> больше, чем направили Россия, Китай", - сказал он.

Теги
СШАРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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