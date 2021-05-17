В Ялте подготовили место для опреснительной установки

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Место для строительства опреснительной установки подготовили в Ялте. Об этом в понедельник в эфире местного телеканала "Миллет" сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 21 декабря 2020 года заявил, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

"В Ялте мы полностью просмотрели и подготовили место для строительства опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что у нас эта острая фаза, она нас минует, и Крым будет обеспечен водой в полном объеме", - сказал Аксенов

В начале февраля сообщалось, что стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения подачи населению, оценили в 3,3 млрд рублей.

Водохранилища

Аксенов также рассказал, что на полуострове планируют построить еще два новых водохранилища емкостью 15 и 8 млн кубических метров, чтобы решить проблемы с водоснабжением. В данный момент власти формируют технико-экономическое обоснование проекта.

"Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн куб. м и в Алуште на 8 млн куб. м", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что в данный момент идет разработка технико-экономического обоснования проекта. Кроме того, глава республики отметил, что все меры, которые будут приняты на Крымском полуострове для решения проблемы, "будут способны обеспечить устойчивое водоснабжение в перспективе, даже в случае отсутствия осадков".

Преодоление дефицита воды

Аксенов заявил, что Республика Крым прошла острую фазу дефицита воды для нужд жителей полуострова. Проблемы в данный момент отмечаются в Алуште, где продолжает действовать жесткий график водоснабжения.

"На самом деле острую фазу прошли, сейчас острая фаза остается только в Алуште, и режим сегодня - два часа утром, три вечером", - сказал Аксенов.

Он добавил, что в Ялте на сегодняшний день вода подается с шести часов утра до полуночи, а с 1 июля график будет отменен до 1 октября. В то же время при изменении погодных условий и наличии осадков в достаточном количестве в течение летних месяцев график могут отменить совсем.

Также глава республики отметил, что после запуска Бештерек-Зуйского водозабора ситуация с водоснабжением Симферополя полностью нормализовалась.

"При этом по Ялте есть ряд проектов, в том числе и сбора всей воды, которая выходит и сливается просто в Черное море, еще ряд проектов, которые на сегодняшний день руководство МинЖКХ и "Воды Крыма" совместно с федеральным правительством еще обсуждает. <…> Все мероприятия до 1 июня будут согласованы с федеральным правительством", - отметил Аксенов, уточнив, что речь идет о проектах по дополнительному наполнению Счастливенского водохранилища.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.