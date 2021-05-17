Британские букмекеры предсказали Маниже выход в финал Евровидения

Ставки на то, что Манижа преодолеет стадию полуфиналов, составляют в понедельник в букмекерской конторе William Hill 1/20. Это пятый результат, который означает, что шансы российской исполнительницы выйти в финал оцениваются в 95%. Среди участников первого полуфинала, в котором заявлена Манижа, более высокие шансы попасть в заключительную часть конкурса лишь у исполнителей из Мальты, Кипра, Украины и Литвы. Компанию им, если верить William Hill, составят представители Швеции, Норвегии, Хорватии, Бельгии и Израиля.

Из второго полуфинала наиболее высокими выглядят шансы на попадание в финал у исполнителей из Исландии, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Греции, Сербии, Португалии, Сан-Марино, Дании и Молдавии.

Формат конкурса, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза, многократно менялся. В настоящее время действует правило, согласно которому в финале участвуют представители 26 стран: пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, страны-хозяйки конкурса в текущем году, а также по десять победителей из двух полуфиналов.

Вместе с тем шансы Манижы на победу в финале, по оценкам William Hill, не столь высоки. Она идет на одиннадцатом месте в списке наиболее вероятных победителей конкурса с коэффициентом 50/1. Это означает, что шансы российской исполнительницы стать сильнейшей в финале составляют чуть менее 2%. Предпочтительнее всего выглядят на данный момент шансы победить у исполнителей из Италии (28,5%), Франции (26,7%) и Мальты (15,3%). Похоже выглядят расклады и у другой британской букмекерской конторы - Ladbrokes.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.