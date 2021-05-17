Создатели скульптуры змея в Кирове отрицают негативную трактовку объекта

ТАСС, 17 мая. Директор компании, создавшей скульптуру змея-искусителя в Кирове, отрицает негативные отсылки к библейским образам в данном арт-объекте. Об этом рассказал ТАСС Евгений Шкляев, директор ООО "Мастерские художественной металлопластики".

Ранее в Кирове установили памятник, представляющий собой дерево, в ветвях которого сидит змей-искуситель и обвивает запретный плод. После этого замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил "Газете.Ru", что появление скульптуры в виде змея-искусителя является, по его мнению, популяризацией "тех библейских персонажей, с которыми связано грехопадение человечества".

"Никакого смысла [негативного] там не было, это райский сад. <...> Никакого символизма, подтекста, смысла двойного в это никто не вкладывал, [люди] обсуждают в силу своего мировосприятия, трактуют это по-своему. Задание клиента было - Эдемский сад", - сказал Шкляев.

В компании-застройщике "Железно", которая выступила заказчиком и установила данную скульптуру, заявили, что речь идет об арт-объекте "Райское дерево".

"На территории каждого своего проекта "Железно" устанавливает арт-объекты. В ЖК "Железно на Володарского" таким объектом стало "Райское дерево". Местом для размещения арт-объекта символично стала центральная часть города. Благоустройство прилегающей территории - укладка брусчатки и установка таблички с названием арт-объекта - запланированы на ближайшее время," - сообщили в пресс-службе компании.