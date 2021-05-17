Для локализации пожаров в Тюменской области военные создали за сутки 120 км защитных полос

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Военным инженерам удалось локализовать лесные пожары в Тюменской области, проложив за сутки 120 км минерализованных защитных полос. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

"За сутки в районе населенного пункта Муллаши Тюменского района силами курсантов и экипажей инженерных машин разграждения ИМР-2М создано 120 км минерализованных полос, в результате чего лесной пожар локализован на 80 га территории", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, всего за трое суток военнослужащими Тюменского высшего военно-инженерного командного училища создано свыше 700 км минерализованных полос и локализовано более 300 га территории.

Всего, по данным Минобороны, к тушению пожаров в районе населенного пункта Муллаши привлечено более 100 курсантов и четыре единицы тяжелой специальной инженерной техники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.