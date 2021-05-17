Официальные автобусные рейсы между Крымом и ЛНР начнут выполняться к июню

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Перевозчики начнут выполнять официальные автобусные рейсы между городами Крыма и провозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) до конца мая, пока это будут единственные международные рейсы из Крыма. Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Мы подписали дополнительное соглашение к ранее существующему между луганским региональным управлением автостанций и государственным унитарным предприятием Республики Крым "Крымавтотранс", что все рейсы международного сообщения между Крымом и ЛНР будут осуществляться через автостанционные сети республик. <…> Ведутся переговоры с автомобильными перевозчиками, чтобы заключали договоры. В ближайшие дни будут запускаться рейсы, к лету - до июня месяца - рейсы будут", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что перевозки планируется осуществлять на комфортных автобусах с кондиционерами, которые позволят обеспечить безопасность перевозок и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм по профилактике коронавируса. Также все перевозчики должны обеспечить страхование жизни и здоровья пассажиров.

Собеседник агентства уточнил, что рейсы будут выполняться из нескольких городов ЛНР, в Крыму - с автовокзалов Симферополя и Керчи и с автостанции Феодосии. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах автостанций Крыма и Луганской республики и онлайн, осуществить посадку по месту отправления.

"В Донецкую народную республику информацию также доводили, но они пока в режиме ожидания. Но думаю, они тоже заинтересуются, чтобы перевозки между республиками осуществлялись через автостанционные сети", - добавил Лукашенко.