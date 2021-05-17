В Госдуму внесли законопроект о признании осужденных социально уязвимой категорией граждан

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Валерий Васильев в понедельник внесли в Госдуму законопроект о признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан в целях увеличения их занятости в период отбывания наказания в колониях. Это следует из базы данных законопроектов нижней палаты парламента.

"В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать "социальным предпринимателем", лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее законопроект был поддержан правительством РФ. Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, а также привлекают осужденных к труду на объектах, расположенных вне колоний. Это обеспечивает повышение показателей занятости осужденных, возмещения ущерба потерпевшим, а также способствует адаптации осужденных после освобождения, подчеркивают сенаторы. "При этом необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания. Еще не все производственные мощности УИС загружены, не полностью используется земельный фонд", - добавляют авторы законопроекта.

Согласно законопроекту, предлагаемый подход соответствует решению общественных проблем и усилению внимания к вопросам социальной ответственности. "Кроме того, в рамках организации производства на территории учреждений УИС социальное предприятие дает возможность осужденным получить навыки работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции, и возможность трудоустройства после освобождения на данном предприятии", - отмечают сенаторы.