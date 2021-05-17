Власти Крыма оказывают полную поддержку силовикам в борьбе с запрещенными организациями

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Крыма готовы оказывать полную поддержку правоохранительным органам в борьбе с запрещенными в России экстремистскими организациями, такими как "Меджлис крымско-татарского народа" и "Хизб ут-Тахрир", заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире регионального телеканала "Миллет" в понедельник.

"Если законодательство запрещает деятельность организации, если она экстремистская, угрожает жизни и здоровью граждан - неважно, какой национальности или вероисповедания - такие организации в Крыму работать не будут. Правоохранительным органам по этой теме будет оказана всяческая поддержка", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что с незаконными формированиями в Крыму совместно борются сотрудники ФСБ, МВД, СК и прокуратуры. Со своей стороны работу по противодействию экстремистской идеологии проводит Духовное управление мусульман Крыма и лично муфтий Айдер Исмаилов.

Глава республики отметил, что запрещенные в России организации вербуют новых членов через интернет - в том числе так происходит и в Крыму. "Мы видим, что, с одной стороны, цифровизация - это улучшение качества жизни, скорость, прозрачность. С другой - вседозволенность, полное отсутствие по сути контроля, отсутствие цензуры - кому как нравится в данном случае. Но я не считаю, что вседозволенность - это путь к успеху: на самом деле трагедия в Казани, трагедия в Керчи <...>, [устроившие стрельбу в образовательных учреждениях] это все почерпнули из интернета", - уверен Аксенов.

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Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение "Меджлис крымско-татарского народа" признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.