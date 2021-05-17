Школы Петербурга смогут провести последние звонки на улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Школы в Петербурге смогут провести последние звонки с участием нескольких классных коллективов и родителей на школьных территориях на улице при соблюдении социальной дистанции. Последние звонки рекомендовано провести 22 мая, сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по образованию.

Последние звонки в прошлом году прошли в городе в онлайн-формате.

"С учетом сроков государственной итоговой аттестации в 2021 году образовательным учреждениям рекомендовано провести праздник 22 мая. Согласно п. 2.1 СП 3.1/2.4.3598-20 проведение массовых мероприятий, при которых объединяются несколько классов в одном помещении, не допускается. Вместе с тем, последний звонок можно провести на улице, соблюдая дистанцию при размещении классных коллективов и родителей обучающихся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такой формат согласован с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Если плохая погода не позволит провести последний звонок на улице, каждый класс отметит праздник отдельно в учебном кабинете. В таком случае его смогут посетить и родители, используя средства индивидуальной защиты.