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Умерла вдова разведчика Филби

Руфина Пухова-Филби ушла из жизни после продолжительной болезни на 89-м году жизни, сообщила член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
Вдова разведчика К.Филби Руфина Пухова-Филби Александр Шалгин/ТАСС, архив
Описание
Вдова разведчика К.Филби Руфина Пухова-Филби
© Александр Шалгин/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Вдова советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби умерла в Москве 89-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, которая была знакома с покойной.

"Руфина Пухова-Филби ушла из жизни после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Своего супруга она пережила на 33 года. Точная причина смерти пока неизвестна, но, вероятнее всего, это связано с ее заболеванием", - сказала Меркачева.

По ее словам, похороны Пуховой-Филби пройдут на Троекуровском кладбище. "Похороны вдовы Филби Руфины Пуховой-Филби пройдут на Троекуровском кладбище, точная их дата пока неизвестна. Вероятно, они пройдут через три дня", - добавила Меркачева.

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