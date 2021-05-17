Эксперт: быстрая локализация утечки в Коми минимизировала воздействие на экологию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Оперативные меры, направленные на локализацию утечки нефтесодержащей жидкости в Коми, позволили минимизировать воздействие на экологию, а превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ является незначительным. Об этом ТАСС заявил декан химического факультета МГУ, член-корреспондент отделения химии и наук о материалах РАН Степан Калмыков.

"Начали появляться данные о превышении ПДК, <…> это единицы, превышения очень незначительные, они быстро уйдут. <…> Кроме того, удалось сразу локализовать источник. Это очень важно. <…> Быстрые действия, которые были предприняты, позволили минимизировать воздействия. Также есть пул технологий, которые можно использовать для очистки водных объектов, донных осадков и грунтов от нефтепродуктов", - сказал он.

Утечка нефтесодержащей жидкости была обнаружена 11 мая на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

Эксперт также отметил, что в рамках ликвидации последствий аварии большую роль играют климатические условия и микроорганизмы.

"Сейчас тепло, бактерии размножаются активно, в том числе те бактерии, которые могут перерабатывать нефтепродукты. Поэтому, я думаю, с учетом наступления лета, это (ликвидация - прим. ТАСС) наступит быстро. <…> Еще важен состав того, что вылилось - это нефтяная жидкость, включая воду. Нефть - это неприятный загрязнитель, но далеко не самый страшный и токсичный, потому что он перерабатывается бактериями, в природе происходит самоочищение водоемов", - подчеркнул Калмыков.

По данным "Лукойл-Коми", работы ведутся круглосуточно в две смены, в каждой из которых - более 100 человек. Непосредственно в сборе нефтепродуктов задействовано, помимо вспомогательной, 30 единиц основной техники. Комплекс мероприятий по устранению последствий уже выходит на завершающую стадию, основная масса нефтесодержащей жидкости была незамедлительно локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. В акваторию реки Колвы попало не более 9 куб. м нефтесодержащей жидкости, гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет, подчеркнули в компании.