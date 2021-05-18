Госдума рассмотрит поправки о поддержке семей с детьми во исполнение послания президента

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Поправки были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для ИТ-компаний. Их авторами стали спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

Речь идет о дополнительных мерах поддержки - пособиях для беременных женщин и пособиях на детей от 8 до 16 лет, а также о 100%-ной оплате больничных по уходу за детьми до 7 лет.

"Одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 16 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5 650 рублей. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.

По его словам, для единороссов обозначенные главой государства меры являются "безусловным приоритетом". "Уверен, что представители других фракций поддержат наше предложение и все поправки будут приняты. Кроме того, депутаты "Единой России" будут тщательно контролировать правоприменение принятых норм", - заверил глава фракции.

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Исаев в свою очередь отметил, что сейчас оплата больничного для всех напрямую зависит от страхового стажа работника. И только если человек работал более 8 лет, его больничный будет установлен на уровне 100% от заработной платы, напомнил депутат. "Однако, по статистике, дети до семи лет чаще есть именно в тех семьях, где родители только начинают свою трудовую деятельность и имеют стаж менее 8 лет", - пояснил он. По оценкам авторов инициативы, в 2021 году соответствующая поправка коснется 1,5 млн молодых родителей.

Исаев также уточнил, что поправка, касающаяся установления ежемесячного пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, может затронуть в 2021 году примерно 630 тысяч беременных женщин. "Сейчас беременной женщине за постановку на учет в первые 12 недель полагается лишь незначительная разовая выплата - примерно 700 рублей. После принятия нашей поправки ей будет устанавливаться ежемесячное пособие, которое составит половину прожиточного минимума в регионе, - около 6 350 рублей в месяц. Оно будет выдаваться женщине с момента постановки на учет по беременности до дня родов", - объяснил он механизм действия предлагаемых мер.

Кроме того, во вторник Госдума рассмотрит в третьем - заключительном - чтении о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года. Документ также вводит презумпцию согласия на увеличение пенсий и обязывает Пенсионный фонд России через портал госуслуг раз в три года информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин.