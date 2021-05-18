Министры юстиции девяти стран обсудят цифровой облик права на онлайн-заседании ПМЮФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министры юстиции России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кипра, Сингапура, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии обсудят тему цифрового облика права на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме "9 3/4: вакцинация правом".

В связи с пандемией оргкомитет еще в прошлом году перенес X Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) и вместо него провел онлайн-форум "9 1/2: законы коронавируса". Форум второй год подряд (с 18 по 22 мая) пройдет в онлайн-режиме.

На 18 мая запланировано совещание министров юстиции девяти стран на тему "Цифровой облик юстиции в новую эру". "Онлайн-дискуссия этого года также посвящена вопросам модернизации права в условиях изменяющегося мира, - говорится в приветственном письме министра юстиции РФ Константина Чуйченко, опубликованном на сайте форума. - В деловой части форума - вопросы цифровой юстиции и правосудия, международного разрешения споров, корпоративного управления".

Традиционно участие в форуме примет зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В предыдущие годы он в качестве премьер-министра посещал площадку форума в Санкт-Петербурге и выступал на его пленарных заседаниях. Также на секциях форума выступят многие ведущие российские и международные эксперты. "Участников мероприятия ожидают интересные дискуссии о будущем юридической профессии, перспективах удаленной занятости, правовой проблематики в области экологии, налогового и антимонопольного регулирования. В центре обсуждения наиболее резонансные судебные процессы, вопросы уголовного права и гуманизации пенитенциарной системы", - цитирует сайт форума главу Минюста.

В 2020 году трансляцию посмотрели более 300 тыс. человек из 102 стран, а охват форума в различных социальных сетях составил 2 млн человек. Он был посвящен вопросам правового регулирования общественной жизни в условиях пандемии и спикеры в режиме реального времени анализировали совершенно новые вызовы, которые получила и до сих пор получает правовая система каждого государства.