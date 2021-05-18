В России появится ресурс для школьников и студентов с лекциями ученых и бизнесменов

МОСКВА 18 мая. /ТАСС/. Просветительские и мотивирующие выступления российских ученых, врачей, предпринимателей и общественных деятелей будут объединены в рамках всероссийского проекта "Вдохновители", предназначенного для школьников и студентов. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, президент Ассоциации импакт-инвесторов Михаил Палей.

"Этим проектом мы консолидируем уже существующую работу предпринимателей и общественных деятелей по профориентации для школьников и студентов средне-специального звена. Сейчас детям из простых семей в возрасте 10-18 лет не хватает примеров молодых соотечественников, которые могут вдохновить их на достижение результатов в учебе и выбор профессии", - сказал он.

Проект "Вдохновители" реализуется при поддержке Минпросвещения, Минпромторга и Общероссийского народного фронта, его запуск пройдет в формате онлайн 18 мая, в трансляции примут участие около 50 регионов. Палей отметил, что в рамках проекта спикеры проведут мастер-классы и мотивирующие лекции для молодежи. Среди лекторов проекта названы главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, основатель компании Genotek Артем Елмуратов, основатель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов, предприниматель и основатель парка-музея "Этномир" Руслан Байрамов, главный инженер-робототехник компании по производству протезов "Моторика" Илья Чех. До конца 2021 года проект "Вдохновители" будет интегрирован с федеральной образовательной онлайн-платформой "Сферум".

Палей добавил, что, по данным опроса, проведенного организаторами проекта совместно с образовательной компанией Maximum Education, на территории России среди детей 10-18 лет около 40% респондентов не имеют ориентира для подражания или затруднятся его назвать. При этом среди направлений деятельности, работники которых могут мотивировать детей, 47% респондентов выделили медицину. На втором по популярности месте оказались представители творческих специальностей (35%), следом за ними - ученые (31%). Порядка 29% в качестве возможных ориентиров указали работников сферы образования, а 19% - предпринимателей, заключил он.