Британцам порекомендовали воздерживаться от поездок в Россию

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Жители Великобритании по-прежнему не должны без крайней необходимости посещать страны "умеренного риска", включая большинство государств ЕС и Россию, несмотря на снятие запрета на турпоездки. Об этом, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента, заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, отвечая на вопрос о правилах визитов в страны из так называемого желтого списка, представленного властями страны в начале мая перед ослаблением коронавирусных ограничений.

"Правительство дало очень четкие официальные рекомендации против посещения стран и территорий из "желтого" и "красного списков". Проводить отпуск в странах из "желтого списка" не следует, - сказал министр. - Если страна, куда вы хотите поехать, не включена в "зеленый список", то вам не следует туда ехать за исключением случаев, когда этого требуют чрезвычайные обстоятельства".

Министр подчеркнул, что у кабмина пока нет ответа на вопрос о том, какой процент британцев должен быть вакцинирован для того, чтобы королевство открыло полноценное туристическое сообщение с другими государствами. Официальный запрет на выезд за рубеж без веской причины перестал действовать в стране в понедельник. Однако в настоящий момент в "зеленый список" стран, по возвращении из которых в королевство не требуется соблюдать карантин, включает лишь 13 стран и территорий, в том числе Австралию и Израиль, и лишь два европейских государства - Исландию и Португалию. В британском "красном списке" стран, где коронавирус представляет повышенную опасность, более 40 государств, въехав из которых в Великобританию, придется 10 дней провести в строгой изоляции, за свой счет оплачивая гостиницу. Среди "красных" стран: Бангладеш, Индия, Пакистан, Турция, Филиппины, ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все государства Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

"Желтый список" включает больше полутора сотен стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в королевство из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома. Штраф за нарушение правил самоизоляции или сообщение ложной информации при въезде в королевство грозит штрафом в размере 10 тыс. фунтов стерлингов (больше 1 млн рублей). При поездке в Великобританию из этих стран также придется трижды сдать тест на коронавирус - перед въездом в королевство и еще дважды после прибытия.

Индийский штамм

Несмотря на успех программы вакцинации, которой охвачено уже почти 70% взрослых британцев, и низкий уровень заболеваемости в стране (2,2 тыс. выявленных случаев заражения в сутки за последнюю неделю), британские эксперты прогнозируют третью волну эпидемии, пик которой может прийтись на июль или август. Власти опасаются, что ее спровоцируют новые штаммы, обладающие устойчивостью к вакцинам или повышенной заразностью. Особую тревогу у специалистов вызывает сейчас один из подвидов индийского штамма коронавируса - B.1.617.2. В Лондоне признают, что он способен распространяться с большей скоростью, чем британский вариант вируса, который был значительно более заразен по сравнению со штаммами, циркулировавшими в стране весной прошлого года, и вызвал в королевстве вторую волну эпидемии зимой.

Последние несколько недель число выявляемых в стране случаев инфицирования B.1.617.2 удваивается примерно раз в семь дней и сейчас достигает 2,3 тыс. случаев. Этот штамм уже стал доминирующим в Блэкберне и Болтоне на северо-западе Англии, где сейчас осуществляется массовое тестирование, а вакцинация доступна представителям всех возрастных категорий (в других частях страны пока еще не приглашают сделать прививки тех, кому меньше 38 лет). По словам Хэнкока, исходящая от нового штамма угроза может вынудить власти пересмотреть график отмены остающихся ограничительных мер, однако предварительные данные пока не указывают на то, что применяемые в стране вакцины защищают от B.1.617.2 хуже, чем от других вариантов вируса.