Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в больницу

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Два человека, пострадавших при крушении вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском, доставлены в архангельскую областную больницу, написал во вторник в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Пострадавшие в крушении вертолета в Архангельской области доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Сейчас ими занимаются врачи. Оба пациента - мужчины, одному из них 46, второму 47 лет. Врачи сообщили, что оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, они в сознании, дышат самостоятельно. Сейчас проводится комплексная диагностика их состояния, по результатам обследования медики приступят к лечению пострадавших в крушении вертолета Robinson", - написал Цыбульский.

По предварительным данным, которые приводит Северо-Западная транспортная прокуратура, 17 мая в 15:15 мск вертолет Robinson - 44 вылетел из аэропорта Васькова. В 15:42 мск воздушное судно совершило посадку в северной части острова Мудьюгский Архангельской области. В 21:25 мск поступило сообщение о падении вертолета в районе 1,5 км от берега острова Мудьюг. В результате крушения один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести. По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит компании "Малышева Ком/S".

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что вертолет был обнаружен на плаву в акватории Белого моря в районе острова Мудьюг. О падении сообщили рыбаки, которые стали очевидцами крушения. Поданным источника, предварительно, на борту находились пилот и три охотника, погибший был пилотом вертолета.

К ликвидации последствий и поиску пропавшего привлечены 24 человека, задействовано шесть единиц техники. На место выехал и.о. Архангельского транспортного прокурора Даниил Смирнов. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").