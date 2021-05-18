В Азербайджане начинается вакцинация от коронавируса "Спутником V"

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Граждане Азербайджана со вторника смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Накануне Минздрав объявил о начале применения этой вакцины, первая партия которой поступила в страну 2 мая.

В министерстве уточнили, что вакцинироваться "Спутником V" может по желанию любой гражданин страны в возрасте старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. На первом этапе иммунизация препаратом будет проходить в Бакинском оздоровительном центре.

Власти Азербайджана в марте разрешили применять при вакцинации населения российский "Спутник V". Доставка очередной партии вакцины ожидается до конца нынешнего месяца.

Вакцинация в Азербайджане началась 18 января. Она является добровольной и бесплатной. До сих пор для иммунизации использовались препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Последняя применяется только при вакцинации лиц от 60 лет и старше. Баку подписал контракт на приобретение в целом 9 млн доз вакцины CoronaVac и закупил в общей сложности 432 тыс. доз Vaxzevria в рамках международной платформы COVAX.

По данным оперативного штаба, вакцинацию в стране прошли уже почти 1,8 млн человек, или около 18% населения. С начала пандемии в республике подтверждены 330 269 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 315 415 человек, умерли 4 792 пациента.