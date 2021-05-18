В Минздраве Австрии не исключили выдачу "зеленого паспорта" привитым "Спутником V"

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн не исключил, что в будущем привитые российской вакциной "Спутник V" люди смогут получить австрийский "зеленый паспорт" для свободного посещения разных объектов на ее территории при подтверждении наличия антител. Однако с 19 мая для привитых этим препаратом потребуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Мюкштайн в понедельник в вечернем эфире телеканала Puls 24 рассказал, что власти Австрии применяют для вакцинации населения только зарегистрированные в ЕС препараты. В то же время есть вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования, но и в этот список пока не входит "Спутник V", отметил министр. По его словам, нелогично говорить людям в Австрии о невозможности организации вакцинации "Спутником" из-за отсутствия регистрации в ЕС, но одновременно с этим утверждать, что люди из других стран, привитые "Спутником V", могут свободно приезжать в страну.

"Вы правы, надо обсуждать [этот вопрос]. Есть венгры, есть сербы, которые, например, привились "Спутником". Разумеется, есть россияне. Это пока не охвачено постановлением [правительства о "зеленом паспорте"]. Но если антитела будут подтверждены, то я могу себе это представить, к примеру, в определенный момент времени", - сказал Мюкштайн, говоря о потенциальной возможности выдачи австрийского "зеленого паспорта" вакцинации при наличии антител после прививки российским препаратом.

В Австрии с 19 мая после действовавших с ноября 2020 года карантинных ограничений откроют гостиницы, рестораны, театры, спортивные площадки и фитнес-центры. Посещать открывшиеся объекты в сфере гастрономии, туризма, культуры и спорта можно будет только при наличии сертификата, удостоверяющего наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус. Австрийский "зеленый паспорт" будет распространяться только на зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Людям, привитым российским препаратом "Спутник V" или препаратом китайской компании Sinopharm, необходимо будет сдавать тесты на коронавирус, пока вакцины не будут допущены в ЕС.

Австрия со среды также отменяет обязательный карантин для приезжих из стран Евросоюза и отдельных третьих стран, разрешая въезд из них при наличии сертификата, подтверждающего сделанную прививку, наличие антител после выздоровления или негативного результата теста на коронавирус. Подтверждением вакцинации считается только прививка препаратами, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств.

Правила въезда в Австрию из России пока остались без изменений. Россияне могут попасть в Австрию при наличии вида на жительство или визы D. В исключительных случаях приехать возможно с рабочей поездкой, в медицинских или образовательных целях.