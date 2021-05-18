МВД и Минздрав согласовали порядок помещения пьяных граждан в медвытрезвители

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции, разработанный МВД России, согласован с Минздравом и направлен в Минюст РФ для государственной регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

В чем суть и зачем это нужно?

Платные вытрезвители. В чем суть и зачем это нужно?

"Приказ МВД от 13 апреля 2021 года "Об утверждении порядка доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации <...>" согласован с Минздравом России. 14 апреля 2021 года он направлен на государственную регистрацию в Минюст России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, приказ вступит в силу после государственной регистрации и официального опубликования. "Реализация требований приказа МВД России не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений территориальных органов МВД России, в том числе выделения дополнительных сил на выявление нетрезвых граждан", - подчеркнули в ведомстве.

Проектом приказа определяется порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители. Полицейские, согласно документу, будут забирать их с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Также в медвытрезвители попадут лица, находящиеся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

В медвытрезвители также будут доставлять лиц, находящихся в жилище в состоянии опьянения, "если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище".

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать их будут региональные власти.