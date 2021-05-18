Более 250 пассажиров вылетают вывозным рейсом из Непала в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Порядка 250 человек вылетают во вторник вывозным рейсом "Аэрофлота" из Катманду в Москву, в основном это россияне, но есть и граждане других стран. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.

"254 человека зарегистрировались на рейс "Аэрофлота", на котором в Россию во вторник будут вывезены российские граждане и граждане других стран, застрявшие в этой горной стране. Сейчас завершается посадка. Ожидается, что самолет вылетит в 10:00 по местному времени (07:15 мск)", - сказал Новиков.

Он отметил, что на борт, кроме россиян, также поднялись граждане Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Латвии и Мальты. Среди них - известный украинский альпинист Сергей Бершов.

"Посольство России в полном составе выехало в аэропорт. Помощь пассажирам оказывал врач посольства. Мы также оказали помощь транспортом многим пассажирам, чтобы они могли добраться до аэропорта", - отметил глава российского диппредставительства.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Непала закрыли все внутренние авиаперелеты с 3 мая и прекратили международное авиасообщение с 6 мая. Пока эти ограничения действуют до 31 мая, однако не исключено, что они могут быть продлены. Наземные пограничные переходы также сейчас закрыты для иностранных граждан, поэтому россияне и граждане других государств оказались запертыми в Непале.