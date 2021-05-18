ЕСПЧ признал незаконным продление ареста Шестуну и длительность его нахождения в СИЗО

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил одну из жалоб, поданных в интересах бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного за коррупцию. Как сообщила ТАСС юрист, специализирующийся на делах в ЕСПЧ, Каринна Москаленко, речь идет о самых первых жалобах, которые были направлены в суд Страсбурга более двух лет назад и связаны с нарушениями при избрании экс-чиновнику меры пресечения и дальнейшим нахождении Шестуна в СИЗО.

"Европейский суд признал жалобы Шестуна обоснованными, а действия российской судебной системы не соответствующими принципам Европейской конвенции по правам человека, ратифицированной Россией в марте 1998 года. В частности, речь идет о статьях 5.3 и 5.4 Конвенции, - рассказала Москаленко. - Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые не рассматривали апелляции экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право".

По ее словам, по решению суда в Страсбурге Александр Шестун получит материальную компенсацию со стороны Российской Федерации за неправомерные действия российских судов. "Государство несет огромные убытки из-за такого рода жалоб. Но, думаю, так будет продолжаться, пока <...> не будет правильной и своевременной реакции на такого рода нарушения и ответственности судей за это", - отметила Москаленко.

При этом юрист напомнила, что в ходе следствия и судебных процессов, длившихся с 14 июня 2018 года по 25 декабря 2020 года, Шестун направил целый ряд жалоб в ЕСПЧ, в том числе были поданы две жалобы по 39-му правилу регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах, которые были коммуницированы, "поэтому в ближайшее время следует ждать новых известий из Страсбурга по этому резонансному делу". "Адвокаты готовят самую главную жалобу о нарушении права на справедливое судебное разбирательство", - резюмировала собеседница агентства.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.