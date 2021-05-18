Россиян будут оповещать о любой ЧС единым сигналом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Оповещение населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях в России будет осуществляться единым сигналом "Внимание всем!". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как пояснили в ведомстве, актуальными стали чрезвычайные ситуации, вызванные новыми угрозами. Среди них риски природного, техногенного и биолого-социального характера. Например, в прошлом году мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции.

"Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно - гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - "Внимание всем!". При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для получения информации нужно включить телевизор или радиоприемник, где она будут транслироваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Также информация будет передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи. "При невозможности ознакомления с информацией такими способами гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", - отметили в МЧС.

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы гражданской обороны "Внимание всем!", "Воздушная тревога!", "Химическая тревога!", "Радиационная опасность!", "Угроза катастрофического затопления!", а также отменяющие их сигналы.