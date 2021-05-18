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Пандемия COVID-19

В Тюменской области выявили британский штамм коронавируса

Им заразились два человека

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Британский штамм коронавируса выявили у двух заболевших COVID-19 в Тюменской области, сообщили во вторник ТАСС в оперативном штабе региона.

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"На территории Тюменской области у двух заболевших COVID-19 выявлялись изоляты, относящиеся к британскому варианту коронавируса. Лечение заболевшие проходили на базе моноинфекционных госпиталей", - сказали в оперштабе.

По данным регионального департамента здравоохранения, лечение всех пациентов с коронавирусом (диагноз единый - COVID-19) проходит в соответствии с последними рекомендациями Минздрава России: амбулаторно или в стационарах инфекционного профиля.

По данным оперативного штаба на 17 мая, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 36 тыс., выздоровели более 34 тыс. человек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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