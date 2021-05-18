Правила езды на электросамокатах могут внести в ПДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в правила дорожного движения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая в законодательном собрании Свердловской области.

"Какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в правила дорожного движения. Я согласен, что каски должны быть, что скорость должна регулироваться. Не думаю, что в законе, в правила дорожного движения, в стандарты этого транспорта в больших городах проблема назревает", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о проблеме с наездами на пешеходов и ДТП с участием электросамокатов.

С наступлением теплой погоды в России начался сезон проката электросамокатов, регулярно поступают жалобы на наезды на пешеходов, создание аварийных ситуаций и ДТП с участием этого средства передвижения.