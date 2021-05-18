Медики выявили вспышку коронавируса в псковской областной больнице

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Медики выявили вспышку коронавируса в крупнейшем медучреждении Псковской области - региональной клинической больнице. Эта инфекция выявлена у девяти пациентов, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

"Зафиксирован новый очаг в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы, девять пациентов [выявлены с коронавирусом]", - написал губернатор. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, сейчас в медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц.

На данный момент в Псковскую область поступило более 60 тыс. доз вакцины от коронавируса. Первым компонентом одной из вакцин привито около 51,5 тыс. человек. Полностью прошли вакцинацию почти 41 тыс. человек. Власти региона разрешили родителям присутствовать на выпускных в школах и детских садах. "Губернатор Псковской области рассказал, при соблюдении каких условий родители могут посетить выпускной детей. Главное: у родителя должен быть сертификат о проведенной вакцинации или справка об имеющихся антителах или отрицательный тест на ковид", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 37 214, 30 490 человек выздоровели, 374 пациента умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50%-ной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до конца мая.