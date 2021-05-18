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Пандемия COVID-19

Более 50% взрослого населения города Хайкоу на Хайнане завершили вакцинацию от COVID-19

Также 530 тыс. совершеннолетних жителей Хайкоу сделали первую прививку от коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 1,12 млн человек в Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань - в возрасте старше 18 лет сделали две прививки от коронавируса. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", это более 51% от общей численности взрослого населения города.

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По данным портала, еще 530 тыс. совершеннолетних жителей Хайкоу, население которого составляет около 2,87 млн человек, сделали первую прививку от коронавируса.

Вакцинация населения в провинции Хайнань с населением около 9,44 млн человек началась в декабре прошлого года. По данным на конец апреля, свыше 63% (порядка 6 млн) жителей острова получили первую дозу вакцины от коронавируса, около 13% (1,22 млн) завершили процесс вакцинации. К июню местные власти планируют вакцинировать 75% населения провинции.

С 13 апреля проживающие на Хайнане иностранцы, а также жители специальных административных районов Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь) тоже получили возможность записаться на прохождение вакцинации от коронавируса в городе Хайкоу.

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ХайнаньПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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