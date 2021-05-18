На горных курортах Северного Кавказа намерены создать лыже-роллерные трассы

НАЛЬЧИК, 18 мая. /ТАСС/. Создание лыже-роллерных трасс планируется на "Архызе" и "Эльбрусе", горные курорты могут стать круглогодичной базой для тренировки лыжников сборной России. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Возможность создания на "Архызе" и "Эльбрусе" лыже-роллерных трасс обсудили генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев и президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. В ближайшее время на местность выедут специалисты от "Курортов Северного Кавказа" и федерации лыжного спорта России, чтобы выбрать место и сделать схему", - сообщили в пресс-службе.

По словам Вяльбе, для лыже-роллерной трассы не нужно какое-то особенное дорогостоящее покрытие, достаточно качественного асфальта, от которого можно отталкиваться лыжными палками. "Летом мы много тренируемся на лыже-роллерах, и нам ощутимо не хватает трассы для них, в России они буквально наперечет, и не всегда наши желания совпадают с возможностями. Мы вынуждены тренироваться на обычных автомобильных дорогах, что небезопасно. Высоты горных хребтов на Северном Кавказе позволяют нам надеяться не только на летнюю трассу, но и на то, что зимой она будет покрыта снегом, а значит, она могла бы стать нашей круглогодичной базой", - цитирует пресс-служба Вяльбе.

Преимущества горных курортов

В КСК подчеркнули, что у каждого из курортов свое преимущество. "Архыз" идеально подходит спортсменам: оптимальная высота для тренировок должна быть примерно от 1 500 до 1 900 м над уровнем моря, а нижняя точка курорта, поляна "Романтик", лежит на высоте 1 650 м. Кроме того, в районе нет заповедных участков, на которых было бы запрещено строительство. Границы Архызского заказника, принадлежащего Тебердинскому биосферному заповеднику, лежат восточнее курорта.

Курорт "Эльбрус" из-за своих высот больше ориентирован на альпинистов и горнолыжников, к тому же он лежит в границах национального парка, отметили в пресс-службе. Однако в районе надолго задерживаются холода: например, горнолыжный сезон в 2021 году здесь продолжается до конца мая, снег сюда тоже приходит раньше, чем в другие районы. "Уникальное расположение Эльбруса позволит сделать новую трассу действительно всесезонной. <...> Есть определенные сложности в том, что вокруг Эльбруса - природоохранная зона, мы к этому относимся с уважением и строгостью, однако ущелье большое, и уверен, мы сможем найти подходящее место, такая трасса будет пользоваться популярностью не только у лыжников: на ней смогут тренироваться велосипедисты и бегуны" - цитирует Тимижева пресс-служба.

В КСК не исключают, что спортсмены приедут на курорты еще до окончания строительства трасс. В этом случае АО "Курорты Северного Кавказа" окажет содействие в проведении соревнований по лыже-роллерам на существующей региональной дорожной инфраструктуре. "Считаю, что идеальным выбором для турнира будет дорога к курорту "Ведучи" в Чечне. Вызовом для спортсменов будет участок со сложным подъемом длиной в 4 км. Более легкий маршрут можно проложить в Приэльбрусье недалеко от села Верхний Баксан", - заключил Тимижев.