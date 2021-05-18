Количество новых патентов на работу для мигрантов в 2021 году в России сократилось на 36%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Количество оформленных патентов на работу для иностранных граждан и лиц без гражданства в России с начала года сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных МВД по миграционной ситуации за январь - апрель 2021 года.

"За январь - апрель 2021 года оформлено 359 727 патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в сообщении. При этом данная цифра за указанный отрезок времени в прошлом году составила 559 055.

Также почти на 40% сократилось количество действительных патентов на конец отчетного периода, на треть - количество действительных разрешений на работу иностранцам. "Всего за отчетный период поступило 425 666 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность", - сказано в материалах МВД. При этом за аналогичный период прошлого года их было на 20% больше - 530 411.

Накануне на Путилковском шоссе в Подмосковье образовалась большая очередь из мигрантов из-за того, что иностранцы хотят успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу и избежать возможной депортации на родину.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам, длительное время находящимся на нелегальном положении в России, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня этого года.

В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения. Горовой также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Число мигрантов

Число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в России за четыре месяца текущего года, сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сводки МВД.

"За январь-апрель 2021 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 2 919 205", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 4 086 402.

По данным МВД, более чем на треть сократилось количество оформленных приглашений, необходимых иностранцам для въезда в Россию, а также виз. При этом за четыре месяца 2021 года увеличилось число иностранных граждан, которые получили российское гражданство. Так, если с января по апреля текущего года 222 853 человека получили гражданство РФ, то за аналогичный период прошлого года это число составило 215 901.

В пресс-центре МВД ТАСС сообщали, что в числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ.