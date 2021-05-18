Полиция нашла пропавшего в Калининграде ребенка спящим дома в шкафу

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские в Калининграде после поисков 10-летней девочки, по заявлению родителей, нашли ребенка спящим в шкафу дома. Об этом ТАСС сообщила во вторник начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Вечером в понедельник полицию поступило сообщение от родителей 10-летней девочки о том, что она ушла из дома и не вернулась. Незамедлительно были организованы все необходимые мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. В ходе осмотра жилища заявителей ребенок был найден дома спящим в шкафу", - сказала она.

Представитель УМВД отметила, что после сообщения родителей о пропаже девочки была подготовлена ориентировка, которая была передана всем патрульным нарядам полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) отрабатывали контакты ребенка, выясняли места, где она могла бы находиться.

Сейчас с родителями девочки работают инспекторы ПДН, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Установлено, что противоправных действий в отношение ребенка не совершалось.