МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветствие участникам Международного старообрядческого форума, посвященного 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Приветствую вас в Москве и поздравляю с открытием форума, который вновь собрал представителей старообрядческого духовенства и религиозных объединений из разных регионов страны и зарубежья <...> Всю свою жизнь протопоп Аввакум посвятил борьбе за веру, стал олицетворением невероятной стойкости и силы духа, несокрушимой воли, готовности к самопожертвованию", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил вклад протопопа Аввакума в развитие русской литературы и его произведения, ставшие памятниками отечественной и мировой культуры. "Его знаменитое "Житие", челобитные, послания помогают лучше узнать эпоху 17 века, понять причины церковного раскола", - подчеркнул он.

Премьер-министр также выразил уверенность в том, что форум позволит обсудить актуальные вопросы современного положения старообрядчества и его взаимоотношения с обществом, и пожелал участникам плодотворных дискуссий.

Протопопа Аввакума как мученика за веру почитают последователи различных старообрядческих направлений. Русская православная старообрядческая церковь канонизировала его как священномученика. В связи с пандемией коронавируса Всемирный старообрядческий форум, праздничные духовные концерты и другие мероприятия, посвященные 400-летию со дня его рождения, были перенесены на 2021 год.