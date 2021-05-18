Администрация Владимирской области упразднила комитет по туризму

ТАСС, 18 мая. Комитет по туризму администрации Владимирской области прекратил свою деятельность. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации области.

Города Владимирской области Владимир и Суздаль входят в Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам.

"Курирующий вопросы государственного управления во Владимирской области заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко проинформировал главу региона Владимира Сипягина о завершении организационно-штатных мероприятий в отношении комитета по туризму областной администрации и прекращении его существования. В контексте комитета по туризму принято решение образовать в структуре департамента предпринимательства Владимирской области профильное подразделение - управление туризма", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по туризму Сергей Огудин освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной гражданской службы. По данным пресс-службы, комитет прекратил свою деятельность в соответствии с действующей концепцией административной реформы в РФ. "В высшем исполнительном органе государственной власти субъекта РФ не должно находиться отраслевых подразделений, которые следует вывести в отдельные региональные министерства", - информирует пресс-служба.

Несколько отраслевых подразделений в администрации области уже были ранее выведены либо в отдельные ведомства, либо в существующие. Летом власти планируют вывести еще два отраслевых подразделения - комитеты по социальной политике и молодежной политике.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Первый рейс по новому туристическому маршруту состоялся 17 января 1971 года, первыми туристами стали граждане СССР. В 2018 году в маршрут был включен Углич.