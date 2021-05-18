Путин рассчитывает, что российские туристы вернутся в Доминиканскую Республику

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что властям Доминиканской Республики удастся справиться с непростой эпидемиологической ситуацией, и российские туристы вернутся в страну.

"Настроены и далее развивать сотрудничество с Доминиканской Республикой, в том числе в туристическом секторе. Уверены, что власти вашей страны смогут выправить непростую ситуацию в эпидемиологической сфере, и российские туристы вернутся на доминиканские курорты", - сказал глава государства во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле.