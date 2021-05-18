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Пандемия COVID-19

Путин рассчитывает, что российские туристы вернутся в Доминиканскую Республику

Президент РФ выразил уверенность, что власти страны смогут выправить непростую ситуацию в эпидемиологической сфере

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что властям Доминиканской Республики удастся справиться с непростой эпидемиологической ситуацией, и российские туристы вернутся в страну.

"Настроены и далее развивать сотрудничество с Доминиканской Республикой, в том числе в туристическом секторе. Уверены, что власти вашей страны смогут выправить непростую ситуацию в эпидемиологической сфере, и российские туристы вернутся на доминиканские курорты", - сказал глава государства во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДоминиканская РеспубликаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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