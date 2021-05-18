Минобрнауки поддержало инициативу МВД по упрощению миграционной политики для студентов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ поддержало законопроект МВД, который упрощает пребывание иностранных студентов в России, заявил замглавы министерства Петр Кучеренко.

"Сейчас Министерство внутренних дел, действительно, те поправки, которые они внесли к нам, мы их поддержали, направили на согласование и думаем, что МВД внесет этот проект указа", - заявил Кучеренко.

Он добавил, что в условиях жесткой конкуренции Россия должна предлагать те образовательные формы и меры поддержки, которые эту конкуренцию выдерживают. "Пандемия очень сильно нас подкосила с въездом студентов, поэтому мы всегда максимально поднимали тему в оперативном штабе с тем, чтобы разрешить приезд студентам. Потому что есть страны, которые с большой охотой пользуются этим: Киргизстан, Казахстан, Таджикистан", - добавил он. Замминистра полагает, что в отсутствие такой возможности студентам из тех государств придется ехать в другие близлежащие страны, а не в Россию.

В прошлом марте МВД России предлагало ввести для иностранцев, которые прибыли в Россию на обучение, возможность получения нового документа для легализации своего пребывания - разрешение на временное проживание в целях получения образования. Как отмечалось в проекте закона, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, МВД выступало за освобождение иностранцев, которые обратились за получением разрешения на временное проживание в целях получения образования, от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также от ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в России. Кроме того, указанная категория лиц должна получить право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ.

Также тогда в министерстве выступали с инициативой дать иностранцам, которые имеют разрешение на временное проживание в целях получения образования, "право на осуществление трудовой деятельности в РФ без оформления разрешительных документов, в связи с чем потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ". Предполагалось, что данные проекты нормативных правовых актов вступят в силу в июле 2021 года.

По информации газеты "Коммерсантъ", в понедельник документ, упрощающий пребывание в России иностранных студентов, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.