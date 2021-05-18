Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,02

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился с 1,09 до 1,02. В Москве показатель впервые за десять дней опустился ниже единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в понедельник, в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превысил единицу. В Самарской области он составил 1,11, в Нижегородской - 1,08, в Свердловской - 1,07, в Московской - 1,06, в Санкт-Петербурге и Воронежской области - 1,04.

В Ростовской области коэффициент равен ровно 1, в Москве он уменьшился с 1,2 до 0,99, в Иркутской области и Красноярском крае составил соответственно 0,98 и 0,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.