Число интернет-пользователей в провинции Хайнань в 2020 году превысило 7,63 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 18 мая. /ТАСС/. Количество пользователей интернета в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году увеличилось на 123 тыс. и достигло 7,63 млн. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, жители острова пользуются интернетом в основном для общения в социальных сетях (более 82% используют китайский мессенджер WeChat), для онлайн-шопинга (около 50,7% интернет-пользователей совершают покупки через торговую платформу Taobao), а также для развлечения (порядка 48% проводят время в приложении по созданию видео Douyin).

В сообщении подчеркивается, что на Хайнане постепенно увеличивается число абонентов пятого поколения связи 5G. По данным на конец марта текущего года, их количество достигло 1,99 млн.

По состоянию на конец 2020 года, количество пользователей глобальной сети в Китае составило 989 млн. Коэффициент проникновения интернета достиг 70,4%.