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Эксперт: данные об атаке китайских хакеров на ЦКБ "Рубин" не подтверждаются

Как заявил замдиректора НКЦКИ Николай Мурашов, специалисты "Рубина" не открывали подозрительное письмо, а связались с сотрудниками центра
© EPA/Arno Burgi

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Информация об атаке китайских хакеров на Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" не подтверждается, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов на пресс-конференции в Москве.

В начале мая газета "Коммерсантъ" сообщила, что китайские хакеры атаковали Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин", проектирующее подводные лодки для ВМФ России, отправив его гендиректору изображения подводной лодки с вредоносным кодом.

"Мы не подтверждаем эту информацию", - сказал Мурашов.

По его словам, получив по электронной почте подозрительное письмо, специалисты ЦКБ "Рубин" не открывали его, а связались со специалистами НКЦКИ и предоставили его для общего изучения. "Мы исследовали его и подтвердили вредоносные функции. Последующая проверка инфраструктуры ЦКБ признаков заражения не выявила, - сказал замглавы центра. - Но при этом на основе уже полученной в рамках этого взаимодействия информации мы выявили еще несколько организаций, в сеть которых злоумышленники все же начали проникать. В настоящее время вредоносное ПО в этих организациях ликвидировано при нашей поддержке".

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