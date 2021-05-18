Суд признал законным отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) после госпитализации Алексея Навального в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Навальный во вторник не был доставлен в суд и не принимал участия в заседании по видеосвязи, его представители ранее заявили соответствующее ходатайство. Также на заседании отсутствовали представители Навального, хотя были уведомлены судом о его проведении. Судья огласил позицию представителя Навального Вячеслава Гимади, который в жалобе просит отменить решение гарнизонного суда, так как считает его выводы неверными.

Прокурор Александр Юрочкин в суде заявил, что считает решение 235-го Гарнизонного военного суда законным и обоснованным. "В том числе 10 февраля следственным отделением МВД на транспорте по Томской области уже была проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя", - добавил прокурор.

В конце марта 235-й Гарнизонный военный суд Москвы отклонил жалобу на отказ ГВСУ СК РФ возбудить дело по заявлению юристов ФБК. В решении судьи говорилось, что военный следователь действовал по закону, когда рассмотрел заявление представителя Навального не как сообщение о преступлении, а как заявление, так как "конкретных данных об обстоятельствах преступления, вопреки доводам заявителя, его заявление не содержало". И, как отметил судья, на этом основании следователь принял обоснованное решение отказать в проведении доследственной проверки. Ранее юрист Владлен Лось обратился в ГВСУ с требованием возбудить уголовное дело в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении.