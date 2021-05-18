Всероссийский форум ветеранских организаций объединил в Волгограде 1,5 тыс. человек

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Торжественно открывшийся во вторник в Волгограде шестидневный всероссийский форум ветеранских организаций объединил около 1,5 тыс. человек из 65 российских регионов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Волгоградская область стала площадкой проведения всероссийского форума ветеранских организаций. В его программе - несколько десятков мероприятий, которые станут дополнительным шагом в объединении усилий всего ветеранского сообщества России в работе по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, сбережению наследия Великой Победы, защите мира. Участниками торжественно открывшегося сегодня форума стали около 1,5 тыс. человек из 65 субъектов РФ - как очно, так и в режиме видео-конференц-связи", - сказали в пресс-службе, уточнив, что форум завершится 22 мая.

Участники форума, среди которых люди разных возрастов, поклонились братским могилам своих земляков, погибших при защите Сталинграда. Митинги памяти, торжественные церемонии возложения венков и цветов состоялись в Городищенском, Калачёвском, Светлоярском районах и в самом Волгограде.

Во вторник деловую программу форума открыло пленарное заседание в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". В среду планируются заседания секций, будут обсуждены аспекты патриотического воспитания молодежи, развития негосударственного общественного сектора, поддержки старшего поколения, противодействия фальсификаторам истории, пройдут дискуссии с участием ученых и практиков. В рамках форума в Доме Ветеранов соглашения о сотрудничестве подпишут Волгоградская областная организация ветеранов и региональные ветеранские организации - партнеры, уточнили в пресс-службе.

Власти региона подготовили для участников и гостей форума специальные издания об объединении общества ради достижения Великой Победы. Будет работать выставка архивных документов, посвященных вкладу регионов и народов России в разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и восстановление города-героя, демонстрационные экскурсии, рассказывающие о проектах, реализованных в Волгоградской области в интересах пожилых людей, по сохранению памяти о героях Отечества. Волгоградский музыкальный театр встретит гостей концертной программой, добавили в пресс-службе.

Всероссийский форум ветеранов проводится в Волгоградской области в год 800-летия великого полководца, государственного деятеля Александра Невского благодаря победе Волгоградской областной организации ветеранов в конкурсе президентских грантов с проектом "Сталинградская твердыня - сплав характера народов всех регионов страны". Поддержку в организации оказывают органы исполнительной и законодательной власти региона.