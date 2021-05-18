{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин назвал четыре фактора российской идентичности

По мнению спикера Госдумы, основами российской идентичности являются вера, язык, культура и история

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вера, язык, культура и история являются основами российской идентичности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

"Этот разговор о многом говорит. Партии, политики обратили свой взор на человека, укрепление семьи, института брака, нашей идентичности: вера, язык, культура, история. Это очень важно. У нас меньше стало разломов, а больше стали думать о будущем", - сказал Володин.

По его мнению, со времен Александра Невского у России "врагов меньше не стало". "Но враги другие - не с мечом идут, а вторгаются в душу, умы. Поэтому неслучайно сегодняшний разговор с участием патриарха", - считает председатель нижней палаты.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Госдума одобрила поправки о поддержке беременных и семей с детьми
По оценкам единороссов, в 2021 году поправка о стопроцентных выплатах больничных коснется примерно 1,5 млн молодых родителей, а норма о пособиях для беременных, вставших на учет на ранних сроках, - 630 тыс. женщин
Читать полностью