Путин призвал делать все, чтобы не допустить забвения уроков Второй мировой войны

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мировое сообщество должно делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны и забвения ее уроков, уверен президент России Владимир Путин.

"Убеждены, надо делать все, чтобы не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков", - сказал глава государства во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

По словам Путина, все страны обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводит попустительство национализму и ксенофобии, сообща вырабатывать объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, обеспечения благополучия и процветания человечества.

Президент напомнил, что 9 мая в России отмечали День Победы в Великой Отечественной войне. "Она началась 22 июня 1941 года, 80 лет назад, когда нацисты вероломно напали на нашу Родину. Мы бережно храним память о тех, кто воевал, кто отдал жизнь за мир и свободу, самоотверженно трудился в тылу, чествуем наших ветеранов", - подчеркнул Путин.