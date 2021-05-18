Путин направил приветствие участникам фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В нашей стране искренне гордятся достижениями юных атлетов и замечательными традициями студенческого спортивного движения, которое с каждым годом укрепляет свои ряды, объединяет дружную, сплоченную команду единомышленников. И нынешний фестиваль убедительно это подтверждает. Его насыщенная программа, интересные, разнообразные мероприятия, подготовленные Ассоциацией студенческих спортивных клубов (АССК) России, направлены на популяризацию ценностей физической культуры, активного и здорового образа жизни, воспитание молодежи в духе патриотизма", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что фестиваль открывает новые возможности для профессионального, личностного становления молодежи, успешной реализации ее творческого потенциала.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест" проходит в Казани 18-22 мая.