Беглов: эпидемическая ситуация в Петербурге позволяет готовиться к крупным мероприятиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге не критичная, ее удается сдерживать, что позволяет городу готовиться к проведению крупных мероприятий с большим количеством участников. Об этом сообщил во вторник губернатор города Александр Беглов на заседании городского правительства.

"У нас очень много мероприятий в городе - это и подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, и День города, и "Алые паруса", и чемпионат Европы по футболу. У нас очень много приезжает туристов, гостиницы все заполнены. У нас есть возможность провести в реальном режиме все эти праздники, и мы будем стараться делать все, чтобы их провести", - сказал Беглов.

Ранее губернатор не исключил, что в случае роста заболеваемости в Петербурге придется усилить ограничительные меры.

"Сейчас начинается потихоньку рост заболеваемости ковидом в городе, но мы держим эту ситуацию, она не настолько критична. Но если он дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор будет вынужден вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально", - пояснил губернатор на заседании.

Он призвал горожан соблюдать действующие санитарные правила и пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

"Нужно каждому жителю соблюдать правила безопасности - носить маски, это норма жизни. И второй вопрос - вакцинация, у нас достаточно вакцины, и если мы будем иметь коллективный иммунитет в городе, тогда и все эти праздники пройдут на самом высоком уровне. Мы сможем обезопасить себя и гостей, которые приедут к нам", - сказал Беглов.