Володин сообщил, что еще у пятерых депутатов Госдумы выявили коронавирус

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еще пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"У нас перед каждым заседанием депутаты сдают экспресс-тесты. За прошедший день у нас с вами прирост пять человек", - сказал Володин, открывая заседание Госдумы. "Приехали из регионов. Встречи, общались с людьми. Итог - пять человек", - добавил он.

Володин уточнил, что из этих пятерых трое входят во фракцию КПРФ, двое - в "Единую Россию".

Как сообщал Володин 12 мая, доля перенесших коронавирус депутатов Госдумы достигла 40%.