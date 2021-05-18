Дума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за нарушения при защите критической IT-инфраструктуры

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, а также за несвоевременное предоставление сведений органам, отвечающим за ликвидацию компьютерных атак.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся изменения, согласно которым нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечению их работы и безопасности в рамках действующих законов и регламентов повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушение "порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак", согласно тексту законопроекта, повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Также за нарушение порядка обмена данными об инцидентах между субъектами такой инфраструктуры, иностранными уполномоченными органами, международными организациями и НПО, работающими в сфере реагирования на киберугрозы, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы не были предоставлены или же несвоевременно (с нарушением сроков) поступили данные, предусмотренные законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если уполномоченный орган исполнительной власти не будет уведомлен или будет уведомлен с опозданием о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости, то штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Согласно пояснительной записке, "размеры предлагаемых штрафов учитывают размер средней заработной платы руководителей структурных подразделений по обеспечению информационной безопасности".

Обосновывая необходимость принятия закона, авторы указывают на зафиксированную в 2017 году атаку с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, который поразил большое количество вычислительной техники в ряде госкомпаний, на восстановление которой ушло до трех суток. Причиной ущерба стало невыполнение установленных требований, включая требование о своевременном обновлении программного обеспечения.