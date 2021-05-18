Кириенко дал старт международной премии в сфере добровольчества "Мы вместе"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске международной премии в сфере волонтерской деятельности "Мы вместе".

"Справедливость должна быть. Премия сначала рождалась как общероссийская, но потихоньку превратилась в международную премию, потому что в наших проектах все чаще участвуют ребята из других стран. По итогам прошлого года Россия имеет моральное право объявить премию "Мы вместе", в которой победителями могут стать не только россияне, но и любые люди в мире, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим", - сказал Кириенко во вторник на церемонии запуска премии.

Он подчеркнул, что россияне, объединившись для борьбы с ковидом, одержали моральную победу над пандемией.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила НКО, бизнес, волонтеров, ученых за проделанную в пандемию работу. "Сегодня мы открываем международный сегмент премии... Было много разных начинаний в разных странах, тоже работали студенты, тоже работали старшие школьники с пожилыми, которые находились в локдауне, но нигде это не обрело такой широты и такой значимости, как в нашей стране. Поэтому мы действительно заслуженно на это претендуем и уже теперь реализуем", - добавила она.

Международная премия "Мы вместе" стартовала в развитие одноименной общероссийской акции взаимопомощи, которая началась в марте 2020 года. Благодаря волонтерам и общественным организациям в ходе акции помощь получили 6,5 млн человек.