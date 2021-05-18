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Пандемия COVID-19

Эксперт: Минздрав дополнит программу диспансеризации для перенесших COVID-19

Как сообщила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей врачебной практике, соответствующая работа ведется в ежедневном режиме

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минздрав России работает над внесением дополнений в программу диспансеризации для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

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"Минздравом поручено проанализировать и дополнить программу диспансеризации для лиц, перенесших ковид, эта работа в ежедневном режиме ведется", - сказала Драпкина на онлайн-конференции во вторник.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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