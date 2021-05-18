Эксперт: Минздрав дополнит программу диспансеризации для перенесших COVID-19

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минздрав России работает над внесением дополнений в программу диспансеризации для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Минздравом поручено проанализировать и дополнить программу диспансеризации для лиц, перенесших ковид, эта работа в ежедневном режиме ведется", - сказала Драпкина на онлайн-конференции во вторник.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп.